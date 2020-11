Médio do Mónaco teve participação determinante no golo que deu a reviravolta a Portugal diante do Chipre, na noite deste domingo.

Tentando conter ao máximo a euforia de quem acabara de garantir a qualificação para o Europeu de Sub-21, o médio Florentino não pôde deixar de celebrar o objetivo alcançado pela seleção portuguesa. Após vencer o Chipre por 2-1, em reviravolta, na penúltima jornada do Grupo 7 da fase de apuramento da competição, Portugal garantiu presença na competição continental da categoria.

"A equipa está muito contente por ter conseguido o objetivo de estar no Europeu. Cumprimos a nossa meta e estamos felizes com isso", afirmou Florentino, que completou sobre a oportunidade de mostrar o seu valor num torneio com muito mais holofotes. "Qualquer jogador tem o objetivo de estar numa grande competição, uma grande montra"

Florentino participou diretamente do segundo golo português, aos 67 minutos. Jota cobrou canto à esquerda, Florentino levantou a bola ao primeiro poste para o central Diogo Queirós efetuar a reviravolta no marcador. O médio destacou a tranquilidade da equipa para chegar ao resultado necessário. "O mais importante era manter a serenidade. Tínhamos tempo para dar voltar ao jogo, mantendo o nosso futebol e conseguimos", disse o ex-jogador do Benfica, agora emprestado ao Mónaco..

Com a presença no Euro'2021 desde já garantida, Portugal, vice-líder do Grupo 7 com 24 pontos, ainda tem oportunidade de terminar a fase de apuramento no primeiro lugar, caso vença os Países Baixos, primeiros classificados com 27 pontos, na última jornada. "A equipa vai se recuperar (fisicamente) para o próximo jogo e vamos ter a vitória em mente", finalizou Florentino.