Qualificação do Mundial'2022: os potes no sorteio e os possíveis adversários de Portugal

Portugal no pote um para o sorteio de qualificação para o Mundial de futebol de 2022

A Seleção Nacional estará no pote 1 aquando do sorteio para a fase de qualificação para o Mundial'2022, que decorrerá no Catar. A qualificação nos grupos terá início a 24 e 25 de março de 2021 e termina a 14/16 de novembro do mesmo ano.

O sorteio da qualificação europeia realiza-se a 7 de dezembro, na Suíça, sendo certo que as 55 seleções serão divididas em cinco grupos de cinco e em cinco grupos de seis. Bélgica, Espanha, Itália e França vão para os grupos de cinco seleções, visto estarem na final four da Liga das Nações.

No final, 13 seleções europeias seguem para a fase final, ou seja, os dez vencedores de grupo e outras três seleções via play-off. Ora, como funciona este play-off? Além dos dez segundos classificados nos grupos, participarão duas seleções vencedoras de grupo na edição 2020/2021 da Liga das Nações que tenham melhor ranking e que não tenham conseguido ficar nos dois primeiros lugares do seu grupo.

As 12 seleções serão divididas como sucedeu no play-off do Euro'2020: três caminhos, com meia-final e final. O vencedor de cada caminho é apurado para o Mundial'2022.

POTES PARA O SORTEIO DE QUALIFICAÇÃO

Pote 1: Bélgica, França, Inglaterra, Portugal, Espanha, Itália, Croácia, Dinamarca, Alemanha, Holanda.

Pote 2: Suíça, País de Gales, Polónia, Suécia, Áustria, Ucrânia, Sérvia, Turquia, Eslováquia, Roménia.

Pote 3: Rússia, Hungria, República da Irlanda, República Checa, Noruega, Irlanda do Norte, Islândia, Escócia, Grécia, Finlândia.

Pote 4: Bósnia, Eslovénia, Montenegro, Macedónia, Albânia, Bulgária, Israel, Bielorrússia, Geórgia, Luxemburgo.

Pote 5: Arménia, Chipre, Ilhas Faroé, Azerbaijão, Estónia, Cazaquistão, Kosovo, Lituânia, Letónia, Andorra.

Pote 6: Malta, Moldávia, Liechtenstein, Gibraltar, San Marino.