Próxima Liga das Nações começa a ganhar forma: eis os possíveis adversários de Portugal

Seleção não vai à final four, mas mantém-se na Liga A, ao contrário de equipas como a Chéquia e, acima de tudo, a Inglaterra, que não evitaram a descida de patamar

A próxima edição da Liga das Nações começa a ganhar forma, enquanto esta ainda não chegou à final four. Os potes e as equipas já estão definidos, pelo menos, e Portugal já conta com possíveis adversários.

No pote 2, a Seleção terá a companhia de Bélgica, Hungria e Dinamarca, podendo defrontar adversários fortes do pote 1 como Países Baixos, Itália, Croácia e Espanha, as quatro apuradas para a final four.

Eis os potes:

Pote 1: Países Baixos, Itália, Croácia e Espanha.

Pote 2: Portugal, Dinamarca, Hungria e Bélgica.

Pote 3: Suíça, Alemanha, Polónia e França.

Pote 4: Israel, Bósnia, Sérvia e Escócia.