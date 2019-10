"Procurámos fazer todos o melhor, o selecionador é que decide quem joga..."

Gonçalo Guedes muito feliz por ter marcado o terceiro golo, que arrumou com o jogo e agora só pensa no jogo com a Ucrânia.

Gonçalo Guedes voltou a marcar pela Seleção Nacional. Desta vez saiu do banco e faturou, o que se torna muito positivo, pois ajuda o avançado a marcar a sua posição dentro da equipa. No final do encontro, Gonçalo Guedes comentou o facto. "Claro que fico contente por marcar, mas sabemos que importante mesmo é a equipa vencer. Não foi um jogo fácil, mas já sabíamos que ia ser assim. Julgo que procurámos fazer todos o melhor, de modo a criar problemas ao treinador. Ele é que decide quem joga...".

Fazer parte de um lote de avançados tão credenciado, como Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, João Félix e o próprio Gonçalo Guedes é algo muito agradável. "Somos todos bons jogadores e procuramos dar o melhor o dia a dia. Claro que é um orgulho pertencer a um lote de jogadores que são tão admirados no mundo do futebol, mas o nosso foco é, neste momento, servir a Seleção Nacional e ajudá-la a conseguir os objetivos, no caso, o apuramento para a fase final do Europeu. Todos estamos unidos na mesma ideia e assim será mais fácil."

Na rota para a fase final do Europeu, segue-se a Ucrânia, que lidera o grupo. Ir vencer os ucranianos significa praticamente garantir o apuramento direto (no caso de uma fatalidade, Portugal ainda tem a hipótese do play-off, uma vez que venceu a Liga Europa). Gonçalo Guedes sabe as dificuldades que esperam a equipa portuguesa. "Vai ser com certeza um jogo diferente deste com o Luxemburgo, que também não foi um jogo fácil, porque eles jogaram muito fechados e foi difícil encontrar espaços para entrar na área. Acredito que a Ucrânia fará um jogo diferente. Nós sabemos o que temos de fazer para vencer o jogo. Vamos agora começar a pensar seriamente nos ucranianos para prosseguir na senda de vitórias. Será um jogo muito difícil para nós, mas não será menos difícil para eles", rematou Gonçalo Guedes, que na Ucrânia poderá alinhar de início ao lado de Cristiano Ronaldo.