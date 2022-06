"Processo aberto a Otávio afeta a Seleção? Passa ao lado, não mexeu nada"

Declarações de João Moutinho, médio da Seleção Nacional, em antevisão ao jogo com Espanha (quinta-feira, 19h45).

Espírito: "O espírito está bom, sempre foi bom. Tentamos transportar para todas as convocatórias esse espírito, entreajuda, vontade de vencer e estar bem em todos os jogos. Vamos jogar contra uma seleção muito forte, que vai tentar impor o seu jogo e ganhar, tal como nós, que vamos tentar pôr as qualidades dentro de campo e vencer o jogo, é o nosso objetivo."

Processo aberto a Otávio afeta ou passa ao lado? "Isso passa ao lado, não mexeu nada. São coisas que se passaram, na seleção não há clubes, há um grupo e um espírito muito forte, estamos todos unidos para atingir um objetivo, que é a vitória por Portugal. Não afetou nada, estamos unidos e concentrados nos objetivos que temos para atingir."

Portugal vai tentar impor o seu jogo dominador e autoritário como tem feito? "Portugal tenta fazer isso em todos os jogos em que entra, claro que sabemos que temos do outro lado temos uma seleção extremamente forte, como a seleção espanhola, que vai tentar impor o seu jogo. Nós vamos tentar impor o nosso. Tem de ser com esse espírito e essa entreajuda e a nossa qualidade que temos de tentar por dentro de campo para tentar sairmos vitoriosos, só assim conseguiremos. Com atitude, qualidade, com todos os jogadores a darem 100 por cento dentro de campo, só assim conseguiremos sair vitoriosos, que é o nosso objetivo."