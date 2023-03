Primeiro treino de Roberto Martínez marca arranque da qualificação ao Euro'2024

Redação com Lusa

A sessão comandada por Martínez está agendada para as 17h30, na Cidade do Futebol, em Oeiras, com os primeiros 15 minutos a serem abertos à comunicação social.

O técnico espanhol Roberto Martínez cumpre esta segunda-feira o primeiro treino como o novo selecionador nacional, no dia em que Portugal começa a preparar a estreia na fase de qualificação para o Euro'2024.

A sessão comandada por Martínez está agendada para as 17h30, na Cidade do Futebol, em Oeiras, com os primeiros 15 minutos a serem abertos à comunicação social.

Na sua primeira convocatória, o treinador de 49 anos operou a estreia de Diogo Leite e chamou também Gonçalo Inácio, assim como os veteranos Pepe (40 anos) e Cristiano Ronaldo (38).

Contudo, o central do FC Porto falhou os últimos jogos dos dragões, devido a lesão, e acabou por ser excluído no domingo da lista dos convocados da seleção, reduzida assim a 25.

Na estreia do Grupo J de qualificação para o Euro'2024, que vai decorrer na Alemanha, Portugal defronta o Liechtenstein, em 23 de março, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, atuando três dias depois no Luxemburgo.

O agrupamento inclui ainda a Islândia, a Eslováquia e a Bósnia-Herzegovina.

Roberto Martínez foi o escolhido pela Federação Portuguesa de Futebol para render Fernando Santos, que abandonou o cargo após o Campeonato do Mundo do Catar, no qual a Seleção Nacional alcançou os quartos de final.

Santos estava no comando da equipa desde 2014, tendo conquistado o Euro'2016 e a primeira edição da Liga nas Nações, em 2019.

Leia também Benfica Schmidt conta com Cher Ndour e Benfica tem renovação encaminhada O médio tem a renovação encaminhada e o treinador tenciona inclui-lo no plantel da próxima temporada. Depois da estreia, o jovem de 18 anos soube que iria jogar horas depois pela equipa B, pela qual realizou uma exibição de qualidade, coroada com um golo de belo efeito. Com Rui Costa na bancada.

Lista dos 25 convocados:

Guarda-redes: Diogo Costa (FC Porto), José Sá (Wolverhampton, Ing) e Rui Patrício (Roma, Ita).

Defesas: Diogo Dalot (Manchester United, Ing), João Cancelo (Bayern Munique, Ale), Rúben Dias (Manchester City, Ing), Danilo Pereira (Paris Saint-Germain, Fra), António Silva (Benfica), Diogo Leite (Union Berlim, Ale), Gonçalo Inácio (Sporting), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain, Fra) e Raphaël Guerreiro (Dortmund, Ale).

Médios: Palhinha (Fulham, Ing), Rúben Neves (Wolverhampton, Ing), Bernardo Silva (Manchester City, Ing), Bruno Fernandes (Manchester United, Ing), João Mário (Benfica), Matheus Nunes (Wolverhampton, Ing), Otávio (FC Porto) e Vitinha (Paris Saint-Germain, Fra).

Avançados: Cristiano Ronaldo (Al Nassr, Ara), Gonçalo Ramos (Benfica), João Félix (Chelsea, Ing), Rafael Leão (Milan, Ita) e Diogo Jota (Liverpool, Ing)