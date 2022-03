Dimitar Kovacevski foi despedir-se da seleção antes da partida para Portugal

O primeiro-ministro do governo da Macedónia do Norte, Dimitar Kovacevski, fez questão de moralizar ao máximo os jogadores da seleção, com vista ao embate com Portugal. A Macedónia do Norte procura estrear-se num Mundial.

Antes da partida da comitiva balcã, com destino ao Porto, o político foi ao avião e cumprimentou o plantel macedónio com um "Olá campeões", antes de oferecer 500 mil euros de recompensa caso a equipa carimbe a inédita qualificação para o Mundial do Catar.

"O que vocês fizeram é resultado de muito trabalho. Foi decidido pelo Governo que vocês terão um prémio de 500 mil euros caso se qualifiquem para o Mundial. Boa sorte", foram as palavras de motivação proferidas por Kovacevski ao plantel macedónio.

Kovacevski fez-se acompanhar de Artan Grubi, vice-primeiro-ministro, entre outros membros do governo macedónio, na despedida à seleção, numa atitude semelhante à adotada por Aleksandar Vucic, presidente sérvio, antes do jogo com Portugal, na fase de grupos, que garantiu a presença da nação no Mundial'2022.

A Seleção Nacional vai disputar o apuramento para o Mundial do Catar com a Macedónia do Norte na próxima terça-feira, às 19h45, no Estádio do Dragão.

