Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Minuto 78: Marca Portugal! Marca João Félix o 2-1! William dá para Bruno Fernandes que desmarca o camisola 11 de Portugal. Félix, à frente de Ati-Zigi, pica a bola com remate cruzado e volta a colocar Portugal na frente do marcador; Minuto 80: Marca de novo Portugal! Marca Rafael Leão o 3-1! João Félix rouba a bola, que acaba por chegar a Bruno Fernandes que descobre a entrada de Leão pela esquerda e este finaliza com classe