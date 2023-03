Primeira convocatória de Martínez como selecionador português já tem dia e hora

Portugal defronta Liechtenstein e Luxemburgo na fase de apuramento para o Europeu.

A primeira convocatória de Roberto Martínez enquanto selecionador de Portugal será anunciada no próximo dia 17 de março, às 12h30, informou a Federação Portuguesa de Futebol esta segunda-feira.

Os eleitos do sucessor de Fernando Santos têm em vista os jogos com Liechtenstein e Luxemburgo, que marcam o arranque do apuramento para o próximo Europeu, em 2024.

Portugal, recorde-se, enfrenta, no início da fase de qualificação do Grupo J, o Liechtenstein, dia 23 de março, às 19h45, no Estádio de Alvalade. Já o encontro com o Luxemburgo, fora de casa, será disputado no dia 26 de março, às 19h45 (hora portuguesa).