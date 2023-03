Presidente do Sindicato e os assobios a João Mário: "Desrespeitam o país"

O médio do Benfica foi aposta do selecionador Roberto Martínez na parte final do encontro do Grupo J de qualificação para o Euro'2024, ao substituir Bruno Fernandes, aos 89 minutos, tendo, na altura, sido assobiado e apupado quando entrou no terreno de jogo

O presidente do Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF) condenou esta sexta-feira as vaias a João Mário por parte do público de Alvalade, durante a goleada ao Liechtenstein, na quinta-feira, considerando uma "atitude primitiva".

"O João Mário e qualquer jogador que vista a camisola do nosso país merece ser respeitado e apoiado. Quem não o faz revela uma enorme falta de desportivismo e, acima de tudo, desrespeita o país. Conhecendo o caráter do jogador e o ser humano fantástico que é, choca ainda mais esta atitude primitiva de alguns adeptos", refere Joaquim Evangelista, citado em comunicado.

O médio do Benfica foi aposta do selecionador Roberto Martínez na parte final do encontro do Grupo J de qualificação para o Euro'2024, ao substituir Bruno Fernandes, aos 89 minutos, tendo, na altura, sido assobiado e apupado quando entrou no terreno de jogo e sempre que teve intervenção na partida.

O presidente do SJPF explica que a estreia da seleção portuguesa na fase de qualificação para o Campeonato da Europa "ficou manchada" pelo episódio e espera que a situação não se repita.

"Neste caso e outros que infelizmente se registaram no passado, só podemos condenar a uma só voz e apelar a que não se repitam. Força João, força Portugal", conclui.

João Mário joga no Benfica desde 2021/22, depois de ter sido cedido na época anterior pelo Inter Milão ao Sporting, clube no qual cumpriu a sua formação e do qual só saiu por empréstimo para o Vitória de Setúbal e a troco de 30 milhões de euros para os "nerazzurri", que também o chegaram a ceder a West Ham e Lokomotiv Moscovo.

Portugal visita o Luxemburgo no domingo, na segunda jornada do Grupo J de qualificação para o Euro'2024, que lidera juntamente com a Bósnia-Herzegovina, vencedora em casa frente à Islândia (3-0), enquanto Eslováquia e os luxemburgueses empataram 0-0.