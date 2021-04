Pote: "Foi um bom jogo, ao nosso nível"

Camisola 18 dos Sub-21 de Portugal satisfeito com a qualidade de jogo no triunfo sobre a Suíça

Depois do selecionador Rui Jorge e do médio Daniel Bragança, também Pedro Gonçalves falou aos jornalistas após o triunfo da Seleção de Sub-21 contra a Suíça.

Jogo: "Fizemos um bom jogo e ao nosso nível. Não quero desvalorizar os três jogos, porque estamos a fazer um torneio de alto nível e a cumprir com as exigências que nos têm dado. Agora é tempo de voltar aos clubes e continuar a trabalhar para podermos chegar aqui ao mesmo nível no final de maio."

Boa forma: "As razões desta caminhada são o trabalho, a união do grupo e a nossa identidade. Gostámos todos uns dos outros, tentámos trabalhar todos os dias ao máximo para conseguirmos os nossos objetivos e a união do grupo é aquilo que faz a diferença."

Quartos de final: "Iremos para a ronda eliminatória com o mesmo pensamento que chegámos aqui: é ir jogo a jogo. O primeiro objetivo já está alcançado e agora vêm aí os quartos de final. Vamos pensar na Itália e, se tudo correr bem, continuaremos a pensar jogo a jogo. Temos passado uma mensagem positiva. Portugal inteiro viu os nossos jogos, que deram em canal aberto e permitiram ver a qualidade do grupo e de cada jogador. Viemos com essa meta de mostrar o nosso futebol a alto nível, até porque é para isso que jogamos".