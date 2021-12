Postiga e Marchena de acordo sobre a Liga das Nações: "Será sempre difícil"

Hélder Postiga e Toni dizem que há tempo para preparar duelos com Espanha

O antigo futebolista Hélder Postiga disse que haverá tempo para Portugal preparar os duelos com Espanha, da Liga das Nações A, enquanto o treinador Toni alerta que primeiro é preciso pensar no play-off de acesso ao Mundial'2022.

À margem da comemoração do centenário do primeiro jogo entre as seleções de futebol de Espanha e Portugal, disputado por antigas "estrelas" no Pavilhão João Rocha, em Lisboa, o ex-internacional, por 71 ocasiões, considerou que "será sempre difícil [jogar contra a finalista da última edição]", mas salienta que "haverá tempo para preparar".

Além de Portugal e Espanha, integram o grupo 2 da Liga A as seleções da Suíça e República Checa, promovida este ano à elite da prova.

Por sua vez, Toni, que comandou a equipa das "quinas" no relvado sintético colocado no pavilhão do Sporting, lembrou que antes da Liga das Nações, que terá início em junho de 2022, "há o mês de março e todos estarão a torcer para que Portugal esteja [no Mundial]".

Portugal discute os play-offs de acesso à fase final do torneio do Qatar, nos quais vai começar por defrontar a Turquia, no Estádio do Dragão, em 24 de março de 2022. Caso ultrapasse os turcos, o conjunto comandado por Fernando Santos voltará a jogar no mesmo palco, cinco dias depois, então diante da campeã europeia, Itália, ou da Macedónia do Norte.

Já Carlos Marchena, que representou o Benfica na época 2000/01 e vestiu as cores da "Roja" por 69 vezes, foi mais expansivo nos comentários.

"Está em jogo uma classificação. Creio que são duas equipas muito boas, conhecem-se muito bem e vamos desfrutar de um grande futebol. São muito equilibradas", perspetivou.

Em junho e setembro do próximo ano, todas as seleções da Liga das Nações vão medir forças entre si, quer na condição de visitado quer como visitante, sendo que, quatro das seis rondas, têm de ser disputadas em junho, por motivos de calendarização, face à realização do próximo Mundial durante o inverno de 2022.

Os quatro vencedores dos grupos da Liga A qualificam-se para a fase final, que inclui meias-finais, final e partida de atribuição dos terceiro e quarto lugares. Esta "final four" da Liga das Nações será realizada em junho de 2023.