Portugueses consideram que a margem de manobra é curta para Fernando Santos

São mais os que não veem o atual técnico como o ideal para vencer a prova e apontam às meias-finais como mínimo para cumprir o contrato.

Se quase todos os inquiridos acreditam que Portugal vai ultrapassar a fase de grupos, a maioria também acha que será preciso bem mais do que isso para que Fernando Santos reúna condições para cumprir o contrato até ao fim, ou seja, 2024.

Para 27% das pessoas, só a chegada às meias-finais justificará esse cenário, enquanto a presença nos oitavos de final bastará apenas para 9%. No mesmo sentido, 42% não vê em Santos o treinador ideal para conduzir Portugal ao título de campeão do mundo, ainda que uma parte importante, 21%, não tenha opinião neste aspeto. Já no universo dos que não acreditam na capacidade do atual selecionador para vencer o Mundial, a opção por José Mourinho é esmagadora: os 54% superam a soma de todos os outros nomes mais os indecisos. Abel Ferreira, por ora no Palmeiras, surge em segundo, com 14%.

Numa visão mais otimista, a larga maioria (64%) entende que é uma vantagem para Portugal ser um dos últimos a entrar em campo, enquanto a realização do Mundial no fim do ano, devido ao clima do Catar, é compreendida por 44%. Já num olhar para as outras seleções, o francês Mbappé e o argentino Messi são as grandes apostas para as maiores figuras.

Por fim, a candidatura conjunta de Portugal e Espanha para a organização do Mundial"2030 é largamente (75%) aprovada.

FICHA TÉCNICA Amostragem por quotas, obtida a partir de uma matriz cruzando sexo, idade e região (NUTSII), a partir do universo conhecido, reequilibrada por género (2), grupo etário (4) e escolaridade (2). A amostra teve 812 entrevistas efetivas: 661 entrevistas CAWI e 151 entrevistas CATI; 171 entre os 18 e os 34 anos, 209 entre os 35 e os 49 anos, 221 entre os 50 e os 64 anos e 211 para os 65 e mais anos; Norte 292, Centro 178, Sul e Ilhas 110, Área Metropolitana de Lisboa 232.

Responsabilidade do estudo: Aximage Comunicação e Imagem Lda., sob a direcção técnica de Ana Carla Basílio.