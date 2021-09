Portugal vence no Azerbaijão e recupera primeiro lugar do grupo de qualificação

Equipa das Quinas impôs-se por 3-0 em Baku, superando a Sérvia - joga mais logo com a Irlanda - à condição.

A Seleção Nacional somou esta terça-feira a quarta vitória em cinco jogos no Grupo A de apuramento para o Mundial de 2022, ao vencer o Azerbaijão por 3-0, em encontro da sexta jornada, disputado em Baku.

Bernardo Silva, aos 26 minutos, André Silva, aos 31, e Diogo Jota, aos 75, apontaram os tentos da formação lusa.

Portugal isolou-se, provisoriamente, na liderança do Grupo A, com mais três pontos do que a Sérvia, que se desloca ainda hoje à República da Irlanda.