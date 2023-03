Portugal vence e apura-se para o Europeu de Sub-17

A fase final realiza-se na Hungria entre os dias 17 de maio e 2 de junho.

A Seleção Nacional de sub-17 qualificou-se esta terça-feira para a fase final do Campeonato da Europa, que terá lugar na Hungria entre 17 de maio e 2 de junho.

Portugal venceu a Chéquia, por 2-0, em partida a contar para a 3.ª jornada da Ronda de Elite, que decorreu no Estádio do Fontelo, em Viseu. Os golos foram apontados por Gonçalo Oliveira (37'), jogador do Benfica; e Martim Fernandes (55'), do FC Porto.

Nos encontros anteriores, recorde-se, a equipa das quinas tinha vencido a Eslováquia e a Polónia.

A fase final realiza-se na Hungria entre os dias 17 de maio e 2 de junho.

Árbitro: Menelaos Antoniou (Chipre)

Árbitros assistentes: Eraklis Komodromos (Chipre) e Andreu Cimarro (Andorra)

4.º árbitro: Antoine Chiaramonti (Andorra)

CHÉQUIA: Jesse Joeri Heerkens (GR), Daniel Kubát, Lukáš Saal, Mikuláš Konečný (Cap.), Šimon Tesař, Samuel Pikolon, Dominik Pech, Ondřej Penxa, Vojtěch Hranoš, Jan Feit e František Herák.

Suplentes: Iason Drobný, Bohuslav Musil, David Hájek, Daniel Rus, Petr Kubín, Roman Mokrovics, Daniel Bouchner e Jakub Šetka.

Treinador: Petr Havlíček

PORTUGAL: Gonçalo Ribeiro (GR) (Cap.), Martim Fernandes, João Fonseca, Gonçalo Oliveira, Rayhan Momade, Diogo Lobão, Martim Ferreira, João Teixeira, João Simões, Gonçalo Moreira, Gil Martins e Nuno Patrício.

Suplentes: José Ribeiro (GR), Guilherme Gaspar, Tiago Parente, Rodrigo Duarte, Samuel Sousa, Gonçalo Sousa e Gonçalo Antunes

Treinador: Filipe Ramos