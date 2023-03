Portugal vence Croácia e alcança pleno de triunfos no acesso ao Europeu de sub-19

Campeão europeu do escalão por uma vez, na Finlândia, em 2018, Portugal é uma das formações que vai disputar a fase final da competição, entre 3 e 16 de julho

A Seleção Nacional de sub-19, previamente apurada para o europeu masculino de 2023, alcançou a terceira vitória em três jogos do Grupo 4 da Ronda da Elite de qualificação, ao derrotar a Croácia por 3-0.

No encontro disputado no Estádio Cidade de Barcelos, a equipa às ordens do selecionador Joaquim Milheiro controlou o jogo do princípio ao fim e consumou o triunfo com golos de Gustavo Sá, aos 15 minutos, Diego Moreira, aos 54, e Hugo Félix, aos 76, que lhe permitem chegar aos nove pontos e classificar-se à frente da República Checa, da Suécia e dos croatas.

Campeão europeu do escalão por uma vez, na Finlândia, em 2018, Portugal é uma das formações que vai disputar a fase final da competição, entre 3 e 16 de julho, a par da anfitriã Malta e das seleções vencedoras dos seis restantes grupos da Ronda de Elite.

Jogo no Estádio Cidade de Barcelos.

Croácia - Portugal, 0-3.

Ao intervalo: 0-1.

Marcadores:

0-1, Gustavo Sá, 15 minutos.

0-2, Diego Moreira, 54.

0-3, Hugo Félix, 76.

Croácia: Borna Buljan, Lovro Gubljan, Maro Katinic, Moreno Zivkovic, Antonio Tikvic, Domagoj Bukvic, Roko Brajkovic (Marin Soticek, 46), Andro Babic, Marko Capan (Fabijan Krivak, 29), Gabrijel Rukavina (Noel Bodetic, 82) e Niko Gajzler (Mate Antunovic, 65).

(Suplentes: Tin Sajko, Niko Dolonga, Noel Bodetic, Fabijan Krivak, Matej Matic, Marin Soticek, Fran Topic e Mate Antunovic).

Treinador: Josip Simunic.

Portugal: Diogo Pinto, Gonçalo Esteves (Martim Marques, 62), António Ribeiro, Gabriel Brás, David Monteiro, Nuno Félix, Samuel Justo (Dário Essugo, 83), Gustavo Sá (Mateus Fernandes, 62), Afonso Moreira (Carlos Borges, 62), Diego Moreira (Hugo Félix, 73) e Rodrigo Ribeiro.

(Suplentes: André Gomes, João Muniz, Martim Marques, Dário Essugo, João Neves, Mateus Fernandes, Hugo Félix, Carlos Borges e Youssef Chermiti).

Treinador: Joaquim Milheiro.

Árbitro: Robert Jones (Inglaterra).

Ação disciplinar: Nuno Félix (45+2), Andro Babic (50), Samuel Justo (64), Fabijan Krivak (74) e Lovro Gubijan (90+1).

Leia também Futebol Nacional Acusado de corrupção em benefício do Benfica, César Boaventura vai requerer abertura de instrução O processo a que Carlos Melo Alves se refere, a cujo despacho O JOGO teve acesso - e que revelou na terça-feira - acusa César Boaventura de três crimes de corrupção ativa e um outro de forma tentada em benefício do Benfica.