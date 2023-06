Portugal vence com golo de Ronaldo e segue invicto

Euro: 2024: Portugal vence em casa da Islândia com golo de Ronaldo

Portugal venceu «em casa da Islândia, por 1-0, em jogo do Grupo J de apuramento para o Euro'2024, decidido por um golo de Cristiano Ronaldo.

Em Reiquiavique, no encontro em que chegou aos 200 jogos pela seleção portuguesa, Cristiano Ronaldo marcou o único golo da partida aos 89 minutos, numa altura em que Portugal jogava com mais um jogador, depois da expulsão de Willumson (80).

Com quatro jornadas disputadas, a Seleção Nacional lidera o grupo com 12 pontos, seguida da Eslováquia, que tem 10, e do Luxemburgo, terceiro, com sete. Bósnia e Islândia seguem com três, nos quarto e quinto lugares, respetivamente, enquanto o Liechtenstein é último, sem pontos.