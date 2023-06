Portugal vence Bélgica e está nos quartos de final do Europeu de sub-21

Seleção portuguesa beneficiou ainda de um empate no jogo entre Países Baixos e Geórgia

Portugal venceu esta terça-feira a Bélgica, 2-1, e beneficiou ainda de um empate (1-1) no jogo entre Países Baixos e Geórgia, para apurar-se para os quartos de final do Europeu de sub-21.

João Neves, aos 56 minutos, e Tiago Dantas, na conversão de um penálti, aos 89', fizeram os golos de Portugal, enquanto Vertessen, aos 65', marcou para a Bélgica.

Portugal terminou assim no segundo lugar do grupo A, com quatro pontos, menos um do que a líder Geórgia (cinco) e mais um do que os Países Baixos (três).

Nos quartos de final, a seleção portuguesa irá defrontar a Inglaterra, em jogo agendado para as 17h00 de domingo.

Jogo no Estádio Mikheil Meskhi, em Tbilisi, na Geórgia.

Portugal - Bélgica, 2-1.

Ao intervalo: 0-0.

Marcadores:

1-0, Pedro Neto, 56 minutos.

1-1, Yorbe Vertessen, 65.

2-1, Tiago Dantas, 89 (grande penalidade).

Equipas:

- Portugal: Celton Biai, José Carlos, Alexandre Penetra, André Amaro, Nuno Tavares, Tiago Dantas, João Neves (André Almeida, 68), Samuel Costa (Paulo Bernardo, 78), Pedro Neto, Francisco Conceição (Diego Moreira, 61) e Fábio Silva (Henrique Araújo, 68).

(Suplentes: Samuel Soares, Francisco Meixedo, Bernardo Vital, Paulo Bernardo, Henrique Araújo, Afonso Sousa, Tomás Araújo, Leonardo Lelo, André Almeida, Vitinha, Vasco Sousa e Diego Moreira).

Selecionador: Rui Jorge.

- Bélgica: Maarten Vandevoordt, Hugo Siquet, Zeno Debast, Koni De Winter, Maxim De Cuyper, Aster Vranckx, Eliot Matazo (Nicolas Raskin, 61), Michel-Ange Balikwisha, Charles De Ketelaere, Largie Ramazani (Yorbe Vertessen, 61) e Lois Openda.

(Suplentes: Senne Lammens, Maxime Delanghe, Ewoud Pletinckx, Yorbe Vertessen, Louis Patris, Ameen Al-Dakhil, Arne Engels, Anthony Descotte, Olivier Deman, Mandela Keita, Ignace Van Der Brempt e Nicolas Raskin).

Selecionador: Jacky Mathijssen.

Árbitro: Willy Delajod (França).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Koni De Winter (14), Tiago Dantas (30), André Amaro (59), Maxim De Cuyper (70), Zeno Debast (89), Maarten Vandevoordt (89) e Nicolas Raskin (90+6).