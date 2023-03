Portugal vence a Polónia e está perto de se apurar para o Europeu de sub-17

A seleção portuguesa de futebol de sub-17 venceu, este sábado, a Polónia, por 1-0, na segunda jornada do Grupo 5 da Ronda de Elite de apuramento para o Campeonato da Europa de 2023, na Hungria.

Nuno Patrício deu o triunfo à equipa das quinas, na transformação de uma grande penalidade, aos 75 minutos, numa segunda parte em que a formação comandada por Filipe Ramos dominou o jogo, depois de uma primeira metade mais equilibrada.

O primeiro remate do jogo saiu de Portugal, com Diogo Lobão (10 minutos) a rematar à baliza da Polónia, mas o guarda-redes, Milosz Piekutowski, estava atento e segurou a bola.

Após os primeiros minutos de jogo equilibrados, a seleção de Marcin Wlodarski começou a pressionar mais, com Krzysztof Kurowski (25) e Mike Hurras (30) a fazerem os remates de maior perigo, mas com a bola a acabar nas mãos de Gonçalo Ribeiro.

Portugal também tentou criar oportunidades de golo, com Olívio Tomé (38) e João Simões (45+1), mas Milosz Piekutowski opos-se aos dois remates.

Na segunda parte, a equipa das quinas entrou a pressionar mais, criando situações por intermédio de Olívio Tomé (57), Gonçalo Moreira (67) e Gonçalo Sousa (69), antes de Nuno Patrício inaugurar o marcador a 15 minutos do final e assegurar o triunfo, que deixa a seleção lusa na liderança do Grupo 5, com seis pontos em dois jogos, à frente de Polónia, República Checa, ambas com três, e Eslováquia, sem pontos.

Desta forma, basta a Portugal um empate na derradeira jornada, na terça-feira, diante dos checos, em Viseu, para garantir o primeiro lugar e a consequente qualificação para a fase final do Euro de sub-17.

O vencedor de cada um dos oito grupos de qualificação, mais os sete melhores segundos classificados apuram-se para a fase final, que vai decorrer entre 17 de maio e 02 de junho, na Hungria.

Jogo no Estádio João Cardoso, em Tondela.

Portugal - Polónia, 1-0.

Ao intervalo: 0-0.

Marcadores:

1-0, Nuno Patrício, 75 minutos (grande penalidade).

Equipas:

- Portugal: Gonçalo Ribeiro, Martim Fernandes, João Fonseca, Gonçalo Oliveira, Rayhan Momade, Diogo Lobão (Gil Martins, 66), Martim Ferreira, João Simões, Rodrigo Duarte (Gonçalo Moreira, 62), Nuno Patrício (João Teixeira (90+3) e Olívio Tomé (Gonçalo Sousa, 67).

(Suplentes: José Ribeiro, Guilherme Gaspar, Tiago Parente, Gonçalo Moreira, João Teixeira, Gil Martins, Samuel Sousa, Gonçalo Sousa e Gonçalo Antunes).

Selecionador: Filipe Ramos.

- Polónia: Milosz Piekutowski, Dominik Szala, Igor Orlikowski, Michal Gurgul, Igor Brzyski, Maksymilian Sznaucner, Krzysztof Kolanko (Filip Wolski, 46), Karol Borys, Krzysztof Kurowski (Filip Rózga, 46 (Jakub Krzyzanowski, 71)), Mateusz Skoczylas (Oskar Tomczyk , 62) e Mike Hurras (Daniel Mikolajewski, 62).

(Suplentes: Axel Holewinski, Jakub Krzyzanowski, Filip Wolski, Oskar Tomczyk, Daniel Mikolajewski, Nico Adamczyk, Filip Rózga, Filip Rejczyk e Szymon Kadziolka).

Selecionador: Marcin Wlodarski.

Árbitro: Menelaos Antoniou (Chipre).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Olívio Tomé (21), Filip Rózga (61), Karol Borys (64) e Gonçalo Ribeiro (90+4).

Assistência: Cerca de 700 espetadores.