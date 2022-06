"Portugal vai ser campeão do mundo, Fernando Santos vai ter de continuar"

Danny passou pelas convocatórias de Fernando Santos, que esta quinta-feira, diante da Chéquia, cumpre o jogo 100 como selecionador de Portugal

Fernando Santos vai cumprir esta noite o jogo 100 como selecionador nacional, percurso notoriamente marcado pela conquista do Euro'2016 e pela primeira edição da Liga das Nações.

Danny, que chegou a ser convocado por Fernando Santos, é um acérrimo defensor da continuidade do selecionador para lá do Mundial'2022. "Vai ser campeão do mundo, por isso vai ter de continuar", disse à Rádio Renascença.

"Ganhou um Europeu e uma Liga das Nações. É um treinador que desde o primeiro dia falou que queria ganhar e conseguiu. Meteu na cabeça de todos os jogadores isso, foi um pensamento positivo. Tem jogadores com bastante qualidade e acredito que vai continuar a ter sucesso", disse ainda.