Portugal vai estrear equipamento: Seleção Nacional de branco em Praga

Duelo contra a Chéquia marcará a estreia da camisola alternativa, apresentada há poucos dias ao público

Portugal vai estrear o seu equipamento alternativo na visita a Praga para defrontar a Chéquia. No penúltimo encontro da Liga das Nações, a Seleção irá atuar de branco.

Perante a cor vermelha do equipamento principal da Chéquia, esta será a primeira oportunidade para ver os jogadores orientados por Fernando Santos com as novas cores das Quinas.