Portugal-Uruguai: além de Pepe, há outras novidades no onze da Seleção

O Portugal-Uruguai, da segunda jornada do grupo H do Mundial'2022, começa às 19h00

Além da alteração forçada no meio da defesa, com o lesionado Danilo a ceder posição a Pepe, Fernando Santos fez outra mudança no setor mais recuado, trocando de laterais-esquerdos com a saída de Raphael Guerreiro - titular com o Gana - e a entrada de Nuno Mendes.

Para o lugar de Otávio, que foi titular na primeira jornada - saiu lesionado na segunda parte -, Fernando Santos opta pela solução que teve na quinta-feira, ou seja, William.

Onze de Portugal: Diogo Costa; Cancelo, Pepe, Rúben Dias e Nuno Mendes; Rúben Neves e William Carvalho; Bruno Fernandes. Bernardo Silva e João Félix; Cristiano Ronaldo

Onze do Uruguai: Rochet; Coates, Godín, Giménez; Varela, Bentancur, Vecino, Olivera; Valverde; Cavani, Darwin Núñez.