Portugal um a um na Chéquia: tripla de maestros na canção de Dalot

A apreciação individual feita por O JOGO aos jogadores da seleção portuguesa na goleada (4-0) na Chéquia, jogo da quinta ronda da Liga das Nações.

Diogo Costa 6

Mostrou-se atento aos 35", ao defender um cruzamento venenoso de Kral e, a fechar a primeira parte, viu Schick atirar um penálti por cima da barra. A partir daí, tirou a noite de "folga".



Rúben Dias 6

Sem Pepe, assumiu o papel de patrão e não tremeu, exceção feita a um passe à queima para Diogo Costa, aos 60". De resto, chegou e sobrou para as encomendas.



Danilo 6

Menos tranquilo do que Rúben Dias, foi apanhado em desvantagem numérica num par de ocasiões, mas acertou agulhas a partir dos 30". Substituído aos 84".



Mário Rui 6

Deixou algum espaço nas costas no primeiro tempo, mas foi ganhando confiança e até fez um belo corte aos 66". Tentou não complicar, fechando em bom plano.



Bruno Fernandes 7

Não parou um segundo, com as constantes trocas posicionais com Bernardo - parceria afinada - a complicarem a vida dos checos. De um cruzamento do médio nasceu o 1-0 e, aos 45"+2", encostou para o 2-0. Nota, ainda, para dois passes que deixaram CR7 em zona de golo.



Rúben Neves 6

Foi um facilitador da circulação de bola, distribuindo a bel-prazer no miolo. A defender, controlou bem a zona de jurisdição e ficou a centímetros do golo aos 89".



William Carvalho 7

Que bela exibição do médio do Bétis. Respira confiança e isso nota-se sempre que tem a bola, soltando-a na hora certa. Encheu o miolo até sair (77").



Bernardo Silva 7

A forma como consegue manter a bola colada ao pé e escondê-la do adversário impressiona. Foi o pensador do jogo luso e tomou quase sempre a decisão certa. Rendido aos 67", já a pensar na Espanha.



Cristiano Ronaldo 5

Noite desinspirada do capitão, que falhou o remate de forma inacreditável, aos 24", e cometeu o penálti checo. Porém, contribuiu para a fluidez atacante.



Rafael Leão 6

Começou trapalhão, mas melhorou. Aos 24", soltou Bruno Fernandes com um passe delicioso e não desistiu do lance do 1-0, assistindo Dalot. Aos 43", voltou a desmarcar Bruno com uma bela abertura. Saiu aos 67".



Diogo Jota 6

Entrou para agitar o ataque, missão que cumpriu com sucesso. E ainda juntou mais um golo à conta na Seleção.



Ricardo Horta 5

Cobrou o canto que originou o quarto golo português.



Palhinha 5

Entrou para estancar o meio-campo e acabou a central.



Matheus Nunes 5

Somou um par de arrancadas pelo corredor central.



João Mário 5

Uma mão cheia de ações com o jogo mais do que resolvido.