Portugal um a um contra o Catar: Matheus formidável no comboio de Dalot

A avaliação individual feita por O JOGO aos jogadores da seleção portuguesa no particular contra o Catar (3-0).

Diogo Costa 6

A estreia anunciada. Só aos 43" teve de dobrar os joelhos para segurar facilmente um tímido remate de Elamin. Noite calmíssima.



Diogo Dalot 7

Funcionou mais como extremo, cruzou e rematou vezes sem conta (aos 41", o tiro saiu perto do alvo) e foi com essa atitude que conduziu muitos dos lances de ataque da Seleção, tipo comboio de alta velocidade. Ao intervalo transitou para o flanco esquerdo, continuou a espalhar e a criar perigo e até marcou, mas tinha havido uma mãozinha marota pelo meio.



José Fonte 7

Sem mácula, ao ritmo da obrigatoriedade de manter a sua zona de influência livre de perigo. O melhor estava guardado para o início da segunda parte, quando recarregou com êxito e fez o 2-0. O primeiro golo de sempre na Seleção, que até já era bem merecido!



Danilo 6

Um remate de cabeça (12"), após canto, serviu logo para mostrar que as coisas cá atrás estavam controladas, nesta sua aparição, mais uma vez, a central. Dobrou Nuno Mendes a preceito.



Nuno Mendes 6

Um vaivém constante, seguro a recuperar e com alguns exageros a atacar, sobretudo no timing de largar a bola. Procurou servir André Silva e Cristiano e...ficou a descansar ao intervalo.