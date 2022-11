Portugal um a um contra a Nigéria: Félix abre crateras e ainda "afina" Bruno

A apreciação individual feita por O JOGO aos jogadores da seleção portuguesa no particular com a Nigéria, ganho por 4-0.

Rui Patrício 8

Momento alto foi quando defendeu para o poste um penálti de Dennis (81"). Aos 71", evitou um golo que parecia certo de Chukwueza e repetiu a dose, aos 90"+1", ante Onuachu.



Diogo Dalot 6

Teve calma e serviu Bruno Fernandes com precisão no lance do 1-0. Estava a cumprir a defender, além da profundidade pelo flanco, até borrar a pintura com um penálti.



António Silva 6

Estreia positiva do central do Benfica, com vários cortes providenciais. Só vacilou aos 71", quando foi batido em velocidade por Chukwueze.



Rúben Dias 6

Leu bem a maioria dos lances e fez um corte decisivo, aos 40". Teve um entendimento perfeito com António Silva.



Nuno Mendes 6

Acelerou no flanco esquerdo e fez vários cruzamentos. No capítulo defensivo, errou um ou outro passe, mas sem comprometer.



William 6

Um jogo seguro do médio do Bétis, sendo importante no apoio defensivo e também no início de jogadas de ataque.



Bernardo Silva 7

Deambulou entre o meio e a esquerda, organizando várias jogadas. Fez o cruzamento que originou o penálti do 2-0.



Otávio 7

Criterioso no passe, imprimiu sempre velocidade no jogo e fez com combinações com os colegas de ataque.

Bruno Fernandes 8

Afinou a pontaria para o Catar, ao aproveitar um bom passe de Diogo Dalot e, depois, a converter a grande penalidade. Teve ainda mais duas boas oportunidades para marcar o terceiro da sua conta.



André Silva 5

Muito discreto e sem oportunidades, mas ainda abriu espaços na defesa para Bruno Fernandes para no golo que abriu o marcador.



Pepe 6

Controlou bem a maioria dos lances e acertou nas marcações.



Raphael Guerreiro 7

Cumpriu a defender e foi ainda mais importante no ataque, efetuando a assistência para 3-0. Também esteve na jogada do quarto golo.