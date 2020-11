Portugal um a um contra a França: São Patrício esteve rodeado de pecadores

Confira as notas atribuídas por O JOGO aos jogadores da seleção portuguesa na derrota por um golo sem resposta contra a França. Portugal despediu-se assim da possibilidade de chegar à final-four da Liga das Nações.

João Cancelo 4

Perdido nas marcações, com Martial sempre no jogo interior e Hernández a aparecer na ala, não se aventurou a fazer a diferença nas subidas pelo flanco. Só o fez na fase do desespero, na qual arrancou um cruzamento perigosíssimo, aos 82", a sua melhor ação no jogo.



José Fonte 4

Ultrapassado uma e outra vez nas combinações, arrancadas e em velocidade, sobretudo pelos movimentos de Martial.



Rúben Dias 6

O mais seguro e estável do sector, com muitas dobras a Fonte e Guerreiro, eficácia nas antecipações e duelos, e ainda uma intervenção no ataque que quase deu golo: cabeceamento ao poste, aos 60".

Raphael Guerreiro 4

Coman encostou-o atrás e tirou-lhe o atrevimento e a liberdade. De cada metro de espaço que deu ao veloz extremo, surgiu perigo, como aos 11". No golo sofrido, chegou tarde para incomodar Kanté. Registo positivo para um remate perigoso de longe, aos 60".



Danilo 5

Embora com pouca dinâmica e a cobrir uma zona limitada do relvado, foi uma torre de controlo, com muitas intervenções defensivas. Mas custou-lhe vigiar Griezmann entrelinhas.



William Carvalho 6

Visão a lançar o ataque, com régua e esquadro, impecável a sair de apertos e com um passe a mudar a velocidade e dinâmica da equipa. Defensivamente, esteve aquém e até proporcionou ao rival um livre perigoso que acabou com bola à barra (29"). Foi o primeiro sacrificado, a sair por questões estratégicas.



Bruno Fernandes 5

Atuação intermitente, interventivo, mas a falhar algumas combinações. Um disparo forte a assinalar.



Bernardo Silva 5

Longe das ações de perigo na primeira parte, apareceu diferente na segunda. Criou perigo aos 49", cruzou para Rúben Dias cabecear ao poste aos 60"... e pouco depois saiu.



Cristiano Ronaldo 6

Bem tentou a sua sorte, com vários disparos, mas quase sempre de longe, pois só de cabeça em bolas paradas conseguiu chegar à área.