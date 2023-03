Portugal um a um: Cancelo abriu o livro para bis de Ronaldo

Confira as notas atribuídas por O JOGO aos jogadores de Portugal que atuaram na vitória (4-0) sobre o Liechtenstein, esta quinta-feira, na primeira jornada da fase de qualificação para o Euro'2024.

Rui Patrício 6

Como seria de esperar, teve pouco trabalho. Apenas fez uma defesa, aos 59", num remate que foi à figura.



Danilo 6

Descaído para o lado direito do eixo, não foi preciso grande exigência a defender. Subiu no terreno com frequência.



Rúben Dias 7

No meio do trio de centrais, foi quem liderou a defesa. Perante a passividade do adversário, saiu várias vezes da área com a bola e explorou os passes em profunidade.



Gonçalo Inácio 6

Estreia positiva, revelando um à-vontade para subir com a bola. Perto de marcar, aos 73".

Bruno Fernandes 6

No papel parecia ser um jogo para estar mais recuado, mas, embora pouco inspirado, procurou sempre zonas de finalização. Combinou bem com Cancelo na jogada do 2-0.



Palhinha 7

Recuperou muitas bolas e procurou sempre os colegas que estavam em melhor posição. Ganhou a falta que deu origem ao 4-0 e acabou o jogo a central.



Raphael Guerreiro 6

Não foi tão exuberante pela ala esquerda como Cancelo pela direita, mas ainda fez vários cruzamentos perigosos e assustou nas bolas paradas.