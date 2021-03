Confira as notas atribuídas por O JOGO ao desempenho dos jogadores de Portugal que participaram no empate 2-2 com a Sérvia, no segundo jogo de apuramento para o Mundial'2022.

Anthony Lopes 7

Teve que intervir a sério após o intervalo e respondeu com espetacular voo aos 54", a negar o 2-2 a Tadic. Aos 64", voltou a mostrar atenção e travou as intenções do endiabrado Radonjic.