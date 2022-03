Portugal-Turquia: novidades no onze inicial da Seleção Nacional

Portugal defronta a Turquia, a partir das 19h45, no play off de acesso ao Mundial'2022

Um onze inicial com surpresas e nem todas explicadas pelas ausências de última hora, designadamente de Pepe, Anthony Lopes e Rúben Neves.

Portugal defronta a Turquia, a partir das 19h45, na meia-final do play off da qualificação do Mundial'2022, e a grande surpresa começa na baliza, com Diogo Costa a estrear-se como titular. Na frente do jovem guarda-redes do FC Porto, que hoje somará a segunda internacionalização na Seleção A, estará o quarteto formado por Dalot, Danilo, Fonte e Raphael Guerreiro.

No meio-campo, João Moutinho desempenhará funções de trinco, setor que contará ainda com Bruno Fernandes, Bernardo Silva e Otávio. O médio do FC Porto será titular pela primeira vez jogo num jogo oficial, depois da estreia num particular com o Catar - na qualificação para o Campeonato do Mundo - e no dia em que soma a terceira internacionalização por Portugal.

Na frente, a dupla Diogo Jota e Cristiano Ronaldo.

Onze de Portugal: Diogo Costa; Dalot, Danilo, Fonte e Raphael Guerreiro; Moutinho; Bruno Fernandes, Bernardo Silva e Otávio; Diogo Jota e Ronaldo.

Suplentes de Portugal: Rui Patrício, José Sá, Nuno Mendes, Tiago Djaló, Cédric, Vitinha, William Carvalho, Matheus Nunes, André Silva, Rafael Leão, Gonçalo Guedes, João Félix.

Onze da Turquia: Uğurcan Çakır; Demiral, Ozan Kabak, Söyüncü; Çelik, Orkun Kökçü, Çalhanoğlu, Berkan Kutlu; Ünder, Aktürkoğlu, Burak Yılmaz.

Suplentes da Turquia: Bolat, Bayındır, Serdar Aziz, Mert Müldür, Caner Erkin, Kaan Ayhan, Dorukhan Toköz, Yazıcı, Antalyalı, Abdülkadir Ömür, Serdar Dursun, Ünal.

NOTÍCIA ATUALIZADA ÀS 18H31 com suplentes de Portugal, onze titular e suplentes da Turquia