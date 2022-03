Portugal-Turquia: João Moutinho deu asas para Otávio voar

UM A UM >> Análise individual aos jogadores da Seleção Nacional no Portugal-Turquia (3-1), partida das meias-finais do play off do Mundial'2022

Diogo Costa 6

Mostrou atributos no jogo de pés (grande passe para Jota aos 56") e ainda brilhou com uma defesa apertada, para canto, após remate de Kokçu.