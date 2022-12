Portugal trucida Suíça e marca encontro com Marrocos nos "quartos"

Numa exibição coletiva irrepreensível, Gonçalo Ramos foi o grande destaque, ao assinar um hat-trick. 16 anos depois, a equipa das Quinas está novamente entre as oito melhores seleções do mundo.

Portugal está nos quartos de final do Mundial do Catar. O conjunto às ordens de Fernando Santos goleou a Suíça por 6-1 e vai defrontar Marrocos (que, esta terça-feira, no desempate por grandes penalidades, eliminou a Espanha) no próximo sábado, dia 10, a partir das 15 horas, no Al Thumama Stadium, em Doha.

No Lusail Stadium, palco onde se jogará a final da competição, Gonçalo Ramos rendeu Cristiano Ronaldo no onze inicial e, aos 17 minutos, inaugurou o marcador. Após um lançamento de linha lateral de Raphael Guerreiro, João Félix assistiu o avançado do Benfica, que, de pé esquerdo, rematou ao ângulo superior direito da baliza de Yann Sommer, surpreendendo o guardião do Borussia Mönchengladbach.

A resposta da turma suíça chegou à passagem da meia hora de jogo, com Xherdan Shaqiri, na cobrança de um livre direto, a obrigar Diogo Costa a aplicar-se. Pouco depois, aos 33", Portugal dilatou a vantagem. Bruno Fernandes bateu um canto na direita e Pepe ganhou nas alturas a Manuel Akanji, cabeceando para o fundo das redes. Com este golo - o oitavo ao serviço da formação lusa -, o central do FC Porto, a caminho de completar 40 anos, tornou-se no segundo jogador mais velho de sempre a marcar num Campeonato do Mundo.

Até ao intervalo, a Seleção Nacional passou por calafrios ao minuto 38, mas também podia ter feito o terceiro aos 43", quando Gonçalo Ramos, isolado, viu Yann Sommer negar-lhe o bis com uma defesa espetacular.

A abrir o segundo tempo, Portugal manteve o domínio total e Gonçalo Ramos, aos 51", conseguiu mesmo bisar na partida, após um cruzamento da direita de Diogo Dalot. O atacante, de 21 anos, antecipou-se a Eray Comert e atirou para o terceiro. Logo a seguir, Raphael Guerreiro, assistido por Gonçalo Ramos, concluiu um belo desenho ofensivo do ataque português e deixou o resultado em 4-0.

Aos 58", Manuel Akanji reduziu para os helvéticos. No entanto, ao minuto 67, Gonçalo Ramos completou o hat-trick - foi o primeiro futebolista a consegui-lo nesta edição -, ao "picar" a bola sobre Yann Sommer, após passe de João Félix. Já em período de compensação, Rafael Leão, assistido por Raphael Guerreiro, fechou a contagem, com uma finalização de categoria.

