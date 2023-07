Portugal treinou na máxima força um dia antes dos "quartos" do Europeu de sub-21

Durante o período de 15 minutos aberto à comunicação social, a equipa das "quinas" fez corrida e exercícios físicos e com bola, numa sessão em que esteve inicialmente dividida em três grupos, antes de o trio de guarda-redes se separar dos 20 jogadores de campo

A seleção portuguesa de sub-21 trabalhou este sábado com 23 futebolistas no relvado do Estádio Ramaz Shengelia, em Kutaisi, na Geórgia, na véspera do jogo com Inglaterra, dos quartos-de-final do Europeu da categoria.

Durante o período de 15 minutos aberto à comunicação social, a equipa das "quinas" fez corrida e exercícios físicos e com bola, numa sessão em que esteve inicialmente dividida em três grupos, antes de o trio de guarda-redes se separar dos 20 jogadores de campo.

Portugal, que terminou na segunda posição do Grupo A, defronta a Inglaterra, vencedora invicta da "poule" C e campeã do torneio em 1982 e 1984, no domingo, a partir das 20h00 locais (17h00 em Lisboa), no Estádio Ramaz Shengelia, na cidade georgiana de Kutaisi.

Além de visar a qualificação para as meias-finais do Europeu de sub-21, no qual perdeu as decisões de 1994, 2015 e 2021, Portugal pode consumar, desde já, a quinta presença nos Jogos Olímpicos, depois de Amesterdão'1928, Atlanta'1996, Atenas'2004 e Rio'2016.