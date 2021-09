Portugal termina Torneio de Limoges de sub-18 no segundo lugar

Portugal fechou a participação neste torneio particular com seis pontos

A seleção portuguesa de sub-18 terminou o Torneio de Limoges, em França, no segundo lugar, apesar de ter vencido a Suíça, por 6-3, na última jornada.

Portugal fechou a participação neste torneio particular com seis pontos, menos um do que a Espanha, que empatou com a França 2-2 na ronda decisiva e assegurou o troféu.

Perante os helvéticos, a seleção lusa já vencia por 2-0 ao intervalo, com golos de Diego Moreira (16 minutos) e Miguel Falé (36). Na segunda parte, a Suíça reduziu por Ronaldo Fernandes (52), mas pouco depois Hugo Faria (57) refez a diferença.

Aos 65 minutos, Maiko Sartoretti recolocou a formação helvética na luta pela vitória, mas Samuel Justo (68), Jordan Monteiro (76) e Youssef Chermiti (80) confirmaram o triunfo português. Lois Ndema, aos 88, ainda reduziu, fixando o 6-3 final.