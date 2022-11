Declarações de José Peseiro, selecionador da Nigéria, após a goleada sofrida com a seleção portuguesa (4-0), no Estádio José Alvalade.

Análise: "Temos de melhorar, e muito, do que é a nossa conceção. É uma primeira parte abaixo do que podemos fazer, e uma segunda bem melhor. Portugal foi superior, mas o resultado é exagerado. Pudemos fazer o 2-1, e sofremos o terceiro e quarto golos. A mobilidade de Portugal perturbou-nos muito na primeira parte. Há muitos jogadores a agredirem o nosso espaço entrelinhas, com mobilidade. Não tivemos capacidade para parar. Portugal esteve por cima. Ficámos sempre longe do jogador para o pressionar. Não defendemos bem e também não atacámos muito bem. Fomos melhores e mais agressivos na segunda parte. Podemos fazer melhor."

Elogios à seleção portuguesa: "Portugal tem uma grande seleção, independentemente de quem jogar. A Nigéria vai melhorar, não pode sofrer quatro golos, e alguns como sofreu. Temos capacidade de um jogo mais fluido. Muito tristes pelo 4-0, mas houve coisas boas."

Jogar em Alvalade: "Uma grande emoção estar neste estádio onde vivi grandes momentos. A seleção é do meu país, ouvi o meu hino. Queria vencer e jogar bem, poderíamos ter feito um resultado melhor. Estou triste pelo resultado."