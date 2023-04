Portugal tem de "sonhar alto" no Euro'2024, admite Roberto Martínez

Roberto Martínez, selecionador de Portugal, em entrevista à Antena 1.

Objetivo para o Euro'2024: "O nosso objetivo tem de ser mais concreto. Tem ser de um trabalho muito bom, precisamos de conhecer os jogadores da melhor maneira para fazer as melhores combinações no relvado. É importante que sejamos uma equipa flexível, que possamos trabalhar de uma forma que mostre a forma dos nossos jogadores. E eu acho que os nossos jogadores estão preparados para ganhar e ser uma equipa referência em todas as competições. Precisamos sonhar alto. E sonhar alto é estar ao melhor nível que temos. E somente a competição diz qual é o teu nível. O profissionalismo que tem a Cidade do Futebol, a qualidade dos nossos jogadores... isso faz com que tenhamos de ganhar. O primeiro passo é a classificação para o Europeu e, a partir daí, há que crescer."

Falhar a qualificação para o Euro'2024 seria um insucesso: "No futebol não está nada assegurado. É preciso trabalhar bem, fazer as coisas com muito sentido. Tem que se fazer as coisas para crescer como equipa, porque precisamos destes jogos para alcançar o máximo nível."