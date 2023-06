"Portugal tem de assumir o risco, mas ter jogadores rápidos para defender alto"

Declarações de Roberto Martínez, selecionador nacional, em conferência de antevisão aos jogos com a Bósnia e a Islândia, de qualificação para o Euro'2024

Momento de Palhinha e estilo de jogo: "É uma situação de ter uma equipa equilibrada. Precisamos de jogadores excecionais nas suas funções, que durante o jogo saibam defender com bola. Precisamos de jogadores rápidos, temos muitos de ataque e qualidade individual. Temos de assumir o risco. A minha dificuldade é olhar para o equilíbrio. Portugal tem de ser uma equipa para atacar e marcar, mas muito rápida para defender alto e para evitar que o adversário tenha bola. Isso é com experiência, treino, e a crescer de estágio para estágio."

Hierarquia de Pepe como nos guarda-redes? "Não é caso de hierarquia em posições de campo. Os guarda-redes precisam de confiança, de hábitos, rituais, é muito diferente. Os de campo é diferente, temos 23, precisamos de escolher e fazer o plano para as duas partidas. Mas vejo a situação de forma diferente."

Bósnia não pode perder: "É equipa muito competitiva, em casa joga com muita intensidade. Vai jogar igual a como joga em casa, com estrutura muito bem equilibrada. Vimos em março, contra a Islândia, que jogou com ataque muito forte. Com a Eslováquia foi difícil, mas na segunda parte foram flexíveis taticamente e são experiência. Têm em Pjanic uma referência e o Kolasinac específico para jogar com linha de cinco. É uma seleção muito completa."

Bósnia ainda não chegou, teme adiamento? "Acho que eles vão jogar antes das 7h45 amanhã, isso é claro. Tivemos jogos nos Euros em que tens de viajar no dia do jogo. Não é um problema. No futebol moderno estão preparados para isso.

Legado: "É certo que temos jogadores fantásticos, temos história fantástica e ganhadora. E temos apoio espectacular dos adeptos. A minha responsabilidade é focar para o Europeu. Quando vejo o apoio dos adeptos, com o estádio cheio para amanhã, para setembro, para outubro, é incrível. Está tudo ali para crescer."