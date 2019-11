Portugal tem apenas uma derrota no Luxemburgo e logo na estreia de Eusébio

Em 1961, no primeiro jogo de Eusébio e da seleção lusa em solo luxemburguês, a equipa da casa venceu por 4-2.

Portugal vai no domingo disputar o quarto jogo oficial no Luxemburgo, onde apenas perdeu uma vez, nos anos 60 do século passado, num encontro que marcou a estreia de Eusébio com a camisola da seleção nacional.

Em 1961, no primeiro jogo de Eusébio e da seleção lusa em solo luxemburguês, a equipa da casa venceu por 4-2, naquele que é até hoje o único desaire de Portugal perante este adversário, em 16 duelos.

A partir dai, a equipa das quinas regressou sempre a casa com a vitória na bagagem, em jogos oficiais, mas 'tropeçou' num particular em 1991, com um empate 1-1, tendo mais dois triunfos em jogos particulares.

O último Luxemburgo-Portugal a doer aconteceu em setembro de 2012, no apuramento para o Campeonato do Mundo de 2014, com uma vitória suada por 2-1, num encontro em que a equipa da casa chegou a estar a vencer.

Daniel da Mota marcou para o Luxemburgo aos 13 minutos, mas Cristiano Ronaldo restabeleceu a igualdade, aos 28, e Hélder Postiga consumou a reviravolta na segunda parte, aos 54.

Depois desse jogo, já com Fernando Santos, Portugal teve um particular no Luxemburgo, em novembro de 2015, que venceu por 2-0, com golos de André André e Nani.

A história começou em 08 de outubro de 1961, com o Luxemburgo a conquistar o seu único triunfo sobre Portugal, na estreia absoluta de Eusébio.

O pantera negra até faturou, aos 83 minutos, mas limitou-se a reduzir o peso de um desaire que poderia ter assumido contornos de goleada, pois os anfitriões tinham chegado a um impensável 4-0 no minuto anterior, muito por força do hat-trick de Schmidt, tendo Yaúca reduzido para 4-2 perto do final.

Depois de vencer um particular (2-1) em 1984, Portugal devia regressar ao Luxemburgo em 1989, na tentativa de estar na fase final do Itália'1990, que acabou por não acontecer, mas o jogo foi disputado em Saarbrucken, na Alemanha.

Sob o 'leme' de Juca, a seleção nacional venceu por 3-0, com dolos golos de Rui Águas, aos 43 e 51 minutos, enquanto Rui Barros fechou a contagem, aos 72.

Depois do empate num particular, em 1991, a seleção portuguesa só voltou ao Luxemburgo 13 anos depois, em 2004, tendo obtido a sua vitória mais expressiva, com uma goleada por 5-0.

No mesmo dia do duelo de domingo (17 novembro), Pedro Pauleta bisou, aos 67 e 82 minutos, e Ronaldo (outra vez aos 28) e Maniche (52) também ajudaram à vitória, que começou a ser construída com um autogolo de Federspiel (11).

Este triunfo ajudou Portugal, de Luiz Felipe Scolari, a conquistar o Grupo 3 e a garantir o apuramento direto para o Mundial2006, que decorreu na Alemanha e em que a seleção nacional terminou no quarto posto.