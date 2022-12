Portugal-Suíça: um histórico para contrariar

A Suíça leva a melhor no balanço de todos os confrontos contra Portugal. Nunca se encontraram num Mundial e apenas uma vez se cruzaram num Europeu, com triunfo dos helvéticos

A Suíça bateu a Sérvia na última jornada do Grupo G e assim garantiu a qualificação, como segundo classificado, para a fase seguinte do Mundial, na qual vai defrontar Portugal, primeiro do Grupo H.

E se o nome da Suíça faz pressupor um histórico de confrontos vantajoso para Portugal, a verdade é que são os helvéticos que estão em vantagem.

Num total de 25 jogos disputados, Portugal obteve nove triunfos, empatou cinco vezes e perdeu onze (estão empatados em golos, com 34 marcados cada um).

O último duelo com a Suíça, ainda este ano na Liga das Nações, é um recordatório do que pode acontecer se Portugal não estiver concentrado e em dia inspirado: triunfo da Suíça por 1-0. Antes dessa partida, porém, Portugal somava três vitórias seguidas contra a Suíça.

O histórico começou em 1938 e foi logo com três derrotas para os lusos. A primeira vitória foi em 1942 (3-0 em desafio amigável).

Portugal e Suíça nunca se defrontaram num Mundial e apenas uma vez o fizeram num Europeu (derrota por 2-0 em 2008).

Recorde-se que se Portugal bater a Suíça nos oitavos de final do Mundial do Catar, nos quartos de final defrontará o vencedor do Marrocos-Espanha.