Sub-21: Portugal vence e aproxima-se ainda mais do Euro'2021

Gonçalo Ramos, avançado do Benfica, estreou-se a marcar pela equipa das quinas. Faltam apenas dois jogos para concluir a etapa de apuramento

A equipa sub-21 de Portugal venceu, esta quinta-feira, a Bielorrússia, por 3-0, em jogo referente à oitava jornada da fase de qualificação para o Campeonato da Europa de 2021, em Portimão, e continua na vice-liderança do grupo 7.

Perante uma seleção bielorrussa já sem possibilidades de apuramento, Portugal inaugurou o marcador de forma madrugadora, com auto-golo de Prishchepa. A toada ofensiva portuguesa era constante e, aos 19 minutos, Fábio Vieira ampliou o marcador na conversão de um penálti.

A equipa sub-21 de Portugal atingiu, então, o período de descanso com uma vantagem confortável de dois golos frente à Bielorrússia, que não foi capaz de incomodar o guardião Diogo Costa na primeira parte.

A fase inicial do segundo tempo teve um ritmo baixo, mas, à medida que o tempo passava, a seleção forasteira, que se apresentou com apenas cinco suplentes, devido a casos de infeção de covid-19, foi mais atrevida e aproximou-se da baliza portuguesa, ainda que com pouco perigo.

O golo que havia de selar o resultado final foi apontado já aos 90 minutos, pelo avançado Gonçalo Ramos, que se estreou a marcar pela equipa das Quinas, ao converter uma grande penalidade com sucesso.

Este triunfo, o sétimo conseguido na fase de apuramento para o Europeu'2021, mantém Portugal na vice-liderança do grupo 7, no qual a Holanda é líder, com 24 pontos, mais três que a equipa portuguesa.

A passagem dos dois primeiros deste grupo à fase final da competição está praticamente assegurada - basta vencer o Chipre na próxima ronda - e ainda pode atingir, inclusive, o primeiro lugar.