Portugal sub-19 perde e finda participação no Torneio Preparatório da UEFA

A equipas das Quinas somou três derrotas em outros tantos jogos durante o estágio que realizou na Eslováquia

A Seleção Nacional de sub-19 terminou, esta terça-feira, a participação no Torneio Preparatório da UEFA com uma derrota frente à Eslováquia, por 1-0, em jogo de preparação para a Ronda de Elite do Europeu que se realiza em 2022.

O único golo da partida foi marcado já perto do final, aos 87 minutos, pelo avançado eslovaco Artur Gajdos.

A equipas das Quinas somou assim três derrotas em três jogos durante o estágio que realizou na Eslováquia, depois de ter perdido nos dois primeiros frente aos Países Baixos, por 3-1, e à Alemanha, por 2-1.