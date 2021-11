Portugal sub-18 vence na estreia no Torneio Internacional de Pinatar

Portugal derrotou a Bélgica, por 2-1, no primeiro jogo no Torneio Internacional de Pinatar

Equipa iniciou o jogo a todo o gás, bastando dez minutos para estabelecer uma vantagem a dobrar, reduzida na segunda parte. Segue-se o duelo com Países Baixos

A Seleção Nacional de sub-18 entrou, esta quinta-feira, a vencer no Torneio Internacional de Pinatar, em Múrcia, Espanha, ao bater a congénere da Bélgica, por 2-1.

Portugal construiu cedo o triunfo e já vencia por 2-0 aos dez minutos, com golos do avançado Youssef Chermiti, aos seis, e do médio Nuno Félix, que tinha também assistido no primeiro tento, quatro minutos depois.

No primeiro golo, Nuno Félix lançou desde o meio-campo Chermiti, que "levantou" a bola sobre o guarda-redes belga, e, no segundo, o médio cabeceou na sequência de um pontapé de canto, apontado por Hugo Félix.

O golo da Bélgica aconteceuna segunda parte, aos 64 minutos, por intermédio de Norman Bassette, após uma perda e bola de Bruno Pires e numa fase de jogo em que o selecionador Joaquim Milheiro tinha feito várias alterações

No Torneio Internacional de Pinatar, Portugal ainda vai defrontar os Países Baixos no próximo sábado, às 12 horas, e a Inglaterra, na segunda-feira seguinte, às 17h30.