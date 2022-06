Portugal Sub-18 entra a perder nos Jogos do Mediterrâneo

Portugal perdeu com a Itália

Portugal estreou-se nos Jogos do Mediterrâneo com uma derrota diante da Itália no escalão de Sub-18

A Seleção nacional sub-18 perdeu, por 1-0 (Antonio Raimondo, 77´), com a Itália na primeira jornada do Grupo B da 19ª edição dos Jogos do Mediterrâneo, disputados em Oran, na Argélia.

Portugal vai ainda jogar com a Turquia e Grécia, que já hoje se enfrentaram com os turcos a vencerem por 2-1.

O outro grupo (Grupo A) é composto por Espanha, Argélia, Marrocos e França.

Os dois primeiros classificados dos dois grupos têm aceso às meias-finais da competição.

Ahmed Zabana Stadium - Oran, Argélia

Árbitros: Karim Sabry (Marrocos)

Árbitros assistentes: Akram Bouzit (Argélia) e Amine Belarrousi (Argélia)

4.º Árbitro: Youcef Gamouh (Argélia)

Portugal: João Carvalho, Hugo Oliveira, Gabriel Brás (Cap.), David Monteiro, José Macedo, João Faria, Marco Cruz, Gustavo Sá, Ricardo Marques, Jorge Meireles e Herculano Nabian.

Suplentes: Gonçao Ribeiro, Tiago Parente, Diogo Monteiro, Bernardo Gomes, Hugo Félix, Lucas Anjos e Miguel Falé,

Treinador: Joaquim Milheiro

Itália: Davide Mastrantonio, Fillippo Missori, Iacopo Regonesi, Gabrielle Guarino, Lorenzo Dellavalle, Luis Hassa, Lorenzo Amatucci, Justin Kumi, Federico Accornero, Lorenzo Ignacchiti eTommaso Mancini.

Suplentes: Nicola Bagnolini, Andrea Bozzolan, Andrea Palella, Gabriele Indragoli, Luca D´Andrea, Nicola Patane e Antonio Raimondo.

Treinador: Daniele Franceschini