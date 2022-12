Portugal soma segunda maior goleada de sempre em Mundiais

O 6-1 aos helvéticos apenas fica atrás nos registos do 7-0 de 2010 à Coreia do Norte.

Portugal somou esta terça-feira a segunda maior goleada da sua história em Mundiais, e número 1 em jogos a eliminar, ao golear a Suíça por 6-1 nos oitavos de final do Mundial'2022.

Em Lusail, Gonçalo Ramos, aos 17, 51 e 67 minutos, Pepe, aos 33, Raphaël Guerreiro, aos 55, e Rafael Leão, aos 90+2, marcaram os golos da formação das quinas, enquanto Manuel Akanji apontou o golo dos helvéticos, aos 58.

O 6-1 aos helvéticos apenas fica atrás nos registos do 7-0 de 2010 à Coreia do Norte, na segunda jornada da fase de grupos, sendo que esse foi o único encontro na prova em que Portugal marcou golos.

Raul Meireles (29 minutos), Simão (53), Hugo Almeida (56), Tiago (60 e 89), Liedson (81) e Cristiano Ronaldo (87) foram os autores dos golos que selaram a que é ainda a maior goleada de sempre de Portugal em Mundiais.

O resultado de hoje salta para o segundo lugar da tabela, ultrapassando a outra goleada lusa em campeonatos do Mundo, o 4-0 à Polónia, também na segunda jornada da fase de grupos, em 2002.

Um hat-trick de Pauleta, que marcou aos 14, 65 e 77 minutos, e um golo do suplente Rui Costa, atual presidente do Benfica, aos 88, selaram a vitória de Portugal, que não serviu para nada, face ao 2-3 com os Estados Unidos, antes, e ao 0-1 com a anfitriã Coreia do Sul, depois, no fecho da fase de grupos.

Em campeonatos do Mundo, Portugal, que hoje chegou aos 61 golos, naquela que é a sua oitava presença, não ostenta mais qualquer goleada - vitória por mais de três golos de diferença.

Ainda assim, a formação das quinas tem um jogo com cinco golos, quando, em 1966, na estreia, venceu a Coreia do Norte por 5-3, depois de estar a perder por 3-0, num jogo em que Eusébio logrou um póquer.

Com o triunfo desta terça-feira, Portugal marcou encontro nos quartos de final do Mundial de 2022 com Marrocos, que eliminou a Espanha no desempate por grandes penalidades (3-0, após 0-0 nos 120 minutos).