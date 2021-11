Portugal-Sérvia tem lotação esgotada e estas são as condições de acesso

Seleção Nacional recebe a Sérvia no Estádio da Luz (domingo, 19h45).

Portugal recebe no domingo a Sérvia, no Estádio da Luz, no jogo decisivo do grupo A de qualificação para o Mundial'2022, agendado para as 19h45.

As portas do recinto abrem às 17h15 e a Federação Portuguesa de Futebol recomenda que os espectadores se desloquem "de forma atempada de modo a evitar filas de espera".

A entrada no estádio "só é permitida a quem esteja munido de documento de identificação e mediante a apresentação do certificado válido de vacinação completa ou teste PCR (72 horas antes) ou antigénio (48 h), sendo que os autotestes não são aceites".

De forma a facilitar o procedimento, "será distribuída uma pulseira que dispensa a mostragem do certificado no momento da entrada no recinto, informa ainda a FPF.

Locais e horários de distribuição das pulseiras, aquando da apresentação do bilhete de jogo:

Sábado, 13 novembro

Entre as 10h00 e as 19h00 nas bilheteiras da Praça Centenarium.

Domingo, 14 novembro

Entre as 10h00 e as 14h00 nas bilheteiras da Praça Centenarium.

A partir das 14h00 em pontos móveis espalhados na área periférica do Estádio do Sport Lisboa e Benfica