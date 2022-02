Portugal segura oitavo lugar e Argentina supera Inglaterra no ranking FIFA

Conjunto português segue logo atrás da Itália, possível adversário no play-off do Mundial, e da Espanha na classificação. Egito de Carlos Queiroz galgou nove lugares

A Seleção Nacional manteve-se em oitavo lugar no ranking da FIFA, que continua a ser liderado pela Bélgica e apresenta a troca de posições entre Argentina e Inglaterra como única alteração no top 10, anunciou a organismo.

Os sul-americanos subiram ao quarto posto, enquanto os europeus caíram para o quinto, ambos atrás do trio da frente, composto por Bélgica, líder da hierarquia da FIFA desde 2018, Brasil, segundo posicionado, e França, terceira classificada.

Portugal continua a ocupar a oitava posição, atrás da Itália (sexta posicionada e possível adversária no play-off de qualificação para o Mundial'2022) e da Espanha (sétima), e à frente de Dinamarca (nona) e dos Países Baixos (décimo).

Entre as seleções lideradas por técnicos portugueses, a Coreia do Sul, orientada por Paulo Bento e que se qualificou já este mês para a fase final do Mundial'2022, é a mais bem posicionada no primeiro ranking divulgado este ano, tendo subido do 33.º para o 29.º lugar.

O Egito, de Carlos Queiroz, deu um salto maior, de 45.º para 34.º, depois de ter atingido a final da Taça das Nações Africanas (CAN), perdida no domingo passado para o Senegal, numa prova em que os Camarões foram anfitriões e terceiros classificados, sob o comando de António Conceição, subindo do 50.º para o 38.º posto do ranking.

O Bahrain, liderado por Hélio Sousa, subiu duas posições, para a 89.ª, em contraponto com o Togo, cuja seleção é orientada por Paulo Duarte e que desceu da 124.ª para a 126.ª.

Em relação aos países africanos de língua oficial portuguesa (PALOP), Cabo Verde continua a ser a única seleção no "top 100", mantendo o 73.º lugar, à frente de Guiné-Bissau (113.ª), Moçambique (117.º), Angola (127.ª) e São Tomé e Príncipe (189.º). Macau permanece no 182.º posto e Timor-Leste caiu para o 198.º.