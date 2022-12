Portugal sai do Mundial'2022 eliminado por Marrocos

Derrota, por 1-0, com Marrocos ditou eliminação de Portugal nos oitavos de final do Mundial'2022

Portugal foi eliminado nos quartos de final do campeonato do Mundo de 2022, ao perder com Marrocos, estreante nesta fase, por 1-0, no Estádio Al Thumama, em Doha.

Um golo de Youssef En Nesyri, aos 42 minutos, selou o triunfo dos marroquinos, que se tornaram a primeira seleção africana a atingir as meias-finais de um Mundial, enquanto Portugal não conseguiu repetir as "meias" de 1966 e 2006.

Nas meias-finais, Marrocos, que acabou com 10, por expulsão de Cheddira (90+3 minutos), defronta na quarta-feira, pelas 19:00, em Al Khor, o vencedor do embate entre Inglaterra e França, que se defrontam ainda hoje.