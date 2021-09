Portugal regressa aos treinos para preparar particular com Catar

A sessão de treino, agendada para as 11h00, deverá contar apenas com os suplentes utilizados no encontro de quarta-feira, no Estádio Algarve, em Faro, assim como com aqueles que não foram opção para o selecionador Fernando Santos.

Portugal regressa esta quinta-feira aos treinos, no Vale do Garrão, para preparar o particular com o Qatar, no sábado, em Debrecen, Hungria, depois da vitória sobre a República da Irlanda (2-1), para o apuramento do Mundial'2022.

O avançado Francisco Trincão, que rendeu na convocatória o lesionado Pedro Gonçalves, ficou fora da ficha de jogo com os irlandeses, mas hoje deverá realizar o primeiro apronto no relvado, que não terá os titulares, em trabalho de recuperação.

Na quarta-feira, o campeão da Europa em 2016 chegou ao intervalo em desvantagem, após Egan ter adiantado os irlandeses, aos 45 minutos, contudo, na reta final do jogo, Cristiano Ronaldo, já depois de falhar um penálti, aos 15, apareceu para fazer os golos que ditaram o triunfo luso, aos 89 e 90+6.

Portugal ocupa a liderança do grupo A, com 10 pontos, mais três do que a Sérvia, que ainda não jogou, enquanto o Luxemburgo, que venceu o Azerbaijão por 2-1, é terceiro, com seis, seguindo-se irlandeses e azeris, sem qualquer ponto somado.

No sábado, os lusos vão defrontar o Qatar, num particular marcado para Debrecen, na Hungria, retomando a qualificação na terça-feira, com o Azerbaijão, em Baku, em jogo da quinta jornada.

A fase de grupos da qualificação europeia para o Mundial'2022 termina em novembro e o vencedor de cada um dos 10 grupos apura-se diretamente para a fase final. Os segundos classificados vão disputar os play-offs de apuramento, aos quais se juntarão dois vencedores de grupos da Liga das Nações que não consigam qualificar-se diretamente para a fase final ou para os play-offs.