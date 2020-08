Portugal recebe Espanha em outubro: o calendário da Seleção até final do ano

Além dos quatro compromissos da Liga das Nações, Portugal faz dois jogos de preparação. Um com os espanhóis, em Lisboa, e outro contra Andorra, também na capital, em novembro.

A Federação Portuguesa de Futebol divulgou esta segunda-feira o calendário de jogos da Seleção Nacional até ao final do ano. Além dos seis encontros a contar para o Grupo 3 da Liga A da Liga das Nações, Portugal tem marcados dois jogos de preparação com a Espanha, a 7 de outubro, e com Andorra, a 11 de novembro, ambos a realizar em Lisboa.

A seleção orientada por Fernando Santos regressa à atividade em setembro com a disputa de uma dupla jornada da Liga das Nações onde vai defrontar a Croácia e a Suécia no arranque da defesa do título conquistado em 2019. O jogo com os croatas será no Estádio do Dragão no dia 5 de setembro, um sábado, às 19h45, enquanto o duelo com a Suécia disputa-se três dias depois (terça-feira, 8), em Solna, a partir das 19h45 portuguesas.

Em outubro, a Seleção Nacional volta à ação e joga com a Espanha, em Lisboa, na quarta-feira, dia 7. Será um encontro de preparação para nova dupla jornada da Liga das Nações: dia 11 com a França (fora) e no dia 14 com a Suécia (em casa).

Em novembro, mais três jogos. Um deles de preparação agora com Andorra, dia 11 (uma quarta-feira) em Lisboa, antecipa os dois últimos compromissos da fase de grupos da Liga das Nações: dia 14, sábado, Portugal recebe a França e na terça-feira, 17, joga na Croácia.