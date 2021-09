Portugal realiza último treino antes de defrontar o Azerbaijão

Um dia depois de ter chegado à capital azeri, a equipa das quinas vai treinar às 18h00 (15h00 em Lisboa) no palco do jogo.

A seleção portuguesa de futebol efetua esta segunda-feira o último treino antes do encontro frente ao Azerbaijão, na terça-feira, no Estádio Olímpico de Baku, relativo à quinta jornada do grupo A da qualificação europeia para o Mundial'2022.

Um dia depois de ter chegado à capital azeri, a equipa das quinas vai treinar às 18h00 (15h00 em Lisboa) no palco do jogo, 45 minutos depois de o selecionador Fernando Santos e um jogador a designar fazerem a antevisão da partida, em conferência de imprensa.

Portugal tentará na terça-feira, a partir das 20h00 (17h00 em Lisboa), somar diante da formação orientada pelo italiano Gianni De Biasi o quarto triunfo, e terceiro de forma consecutiva, na poule A, que lidera, com 10 pontos, em igualdade com a Sérvia.

O Azerbaijão reparte o último lugar com a República da Irlanda, ambos com um ponto, graças ao empate 1-1 entre as duas seleções, no sábado, enquanto o Luxemburgo segue na terceira posição, com seis pontos, estando a quatro dos líderes Portugal e Sérvia.

A equipa de Fernando Santos apresenta-se em Baku sem o "capitão", Cristiano Ronaldo, castigado depois de ver um cartão amarelo na quarta-feira, quando, aos 90+7 minutos, bisou frente à República da Irlanda, permitindo a difícil e tardia reviravolta em Faro (2-1) e passando a ser o melhor marcador da história em seleções, com 111 golos.

No sábado, o campeão da Europa em 2016 mostrou uma imagem melhor, ao vencer o Qatar, anfitrião do Mundial2022, por 3-1, no particular jogado em Debrecen, na Hungria.

No desafio da ronda inaugural do grupo A, disputado em 23 de março, na cidade italiana de Turim, a equipa das "quinas" sentiu muitas dificuldades em confirmar o favoritismo, vencendo o Azerbaijão por 1-0, com um autogolo de Maksim Medvedev, aos 37 minutos.