Portugal realiza primeiro treino do Euro sub-19: "Ainda não analisámos a Polónia"

O Euro sub-19 vai ser disputado em Malta, entre os dias 3 e 16 de julho, e Portugal integra o Grupo A, no qual vai defrontar as seleções da Polónia (3 de julho), da Itália (6 de julho) e de Malta (9 de julho).

A Seleção Nacional de sub-19 realizou esta quinta-feira o primeiro treino em Malta, onde vai decorrer o Campeonato da Europa da categoria, com o médio Nuno Félix (Benfica) a apontar à conquista do troféu.

"A expectativa é fazermos tudo para conquistar o Euro, honrar Portugal e os portugueses. Vamos dar o nosso melhor. Até agora focámo-nos mais na nossa equipa e ainda não analisámos a Polónia, que é o nosso primeiro adversário", afirmou o jogador ao canal 11.

No Centenary Stadium, em La Valletta, os 20 convocados fizeram trabalho de campo sob a orientação do selecionador Joaquim Milheiro.

"Somos um grupo unido. Quando um jogador erra, há sempre alguém para tentar compensar. A entreajuda é muito grande. Sei qual foi a geração que ganhou o último Euro, mas não acompanhei na altura. Espero que possamos conquistar o mesmo", sublinhou Nuno Félix.

O Euro sub-19 vai ser disputado em Malta, entre os dias 3 e 16 de julho, e Portugal integra o Grupo A da competição, no qual vai defrontar as seleções da Polónia (3 de julho), da Itália (6 de julho) e de Malta (9 de julho), com os dois primeiros classificados do grupo a garantirem o apuramento para as meias-finais da prova.